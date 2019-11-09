القاسمي: نتطلع لإعادة صياغة قواعد النشر على مستوى العالم

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، مؤسس "PublisHer" أن المرأة تقف على عتبة فصل جديد في مسيرة قطاع النشر على مستوى العالم ستكتبه صفحة تلو الأخرى، داعية جميع الناشرات والأديبات والمبدعات للانضمام إلى قمة "PublisHer"، ودعمها ومساندتها والعمل يدًا بيد لإعطاء النساء العاملات في مجال النشر حول العالم مساحة والمساهمة في تغيير واقع صناعة الكتاب في المنطقة والعالم، كونه يشهد تغييرات جذرية.



جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في افتتاح قمة "PublisHer"، الذي عقِدت في نسختها الأولى، تزامنًا مع احتفاء الشارقة بنيلها لقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، وبحضور نخبة من الأديبات والمبدعات والناشرات العربيات والأجنبيات، حيث احتفى الحدث بإبداعات المشاركات، وسلّط الضوء على مجموعة من القضايا المحورية التي تتعلق بالدور المؤثر للمرأة على ساحة النشر والعمل الثقافي.



وقالت الشيخة بدور القاسمي: "لا يكفي أن تصل بعض الناشرات إلى المناصب القيادية في أكبر دور النشر العالمية، ما نتطلع له هو أن تتم إعادة صياغة قواعد اللعبة، وكتابة قانون معنوي جديد يصنع بيئة حاضنة للجنسين، بحيث تكون بيئة قطاع النشر، عادلة ومتوازنة والنجاح فيها يكون فعلا للأفضل".



وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن الهدف الأساسي الذي يتجلى وراء تنظيم قمة "PublisHer"، هو توفير للنساء العاملات في مجال النشر حول العالم منصة فريدة، تكون من النساء وإلى النساء، للتعبير عن آرائهن في قطاع النشر في بلدانهن، منبرًا يناقشن ويستعرضن من خلاله التحديات التي تواجه مسيرتهن في المجال.