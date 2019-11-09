البيئة تناقش الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء

نظمت وزارة البيئة ورشة عمل تشاورية لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء" للقطاعين الخاص والحكومى، والتي يتم تنفيذها من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى (GIZ)، وذلك بحضور ممثلى شركات القطاع الخاص والوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارات (التنمية المحلية، المالية، النقل، الإنتاج الحربى، الاستثمار والتعاون الدولى)، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العربية للتصنيع والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.



وتضمنت الورشة جلسات تعريفية لشرح أهداف الاستراتيجية المقترحة، ومنها بناء منظومة متكاملة لإدارة مخلفات البناء والهدم وتحفيز الشراكة بين أجهزة المدن والمحليات وبين القطاع الخاص في بناء المنظومة المستهدفة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى تحديد آليات الحوكمة لدى المشاركين بالعملية لضمان تكامل الجهود بين الأطراف الفاعلة في هذا المجال بدءا من المسئول عن توليد المخلفات (المقاولون والمطورون)، ومرورا بالجهات الإدارية المسئولة عن منح التراخيص ومراقبة البناء، بالإضافة إلى جميع الأطراف الأخرى الداعمة لعمليات الإدارة المتكاملة لمخلفات البناء والهدم.



ويأتى تنفيذ الورشة وفقا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعقد سلسلة من الجلسات التشاورية لمناقشة الاستراتيجية في إطار تحفيز مشاركة القطاع الخاص والعاملين بصناعة التشييد والبناء وكافة الفئات المعنية من القطاع الحكومى، ورفع الوعى لديهم بمشكلة مخلفات الهدم والبناء، والأثر السلبى لها على البيئة والاقتصاد وجودة الحياة.



كما يأتى تنظيم الورشة ضمن خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة في تقديم الدعم الفني والمؤسسي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة مخلفات الهدم والبناء، بناء على أفضل الممارسات في هذا المجال.