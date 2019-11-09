الآثار تصدر قرار تحديد حرم كنيسة السواني البحرية

قال محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية، والقبطية، واليهودية، بالإسكندرية والساحل الشمالي، إن وزير الآثار أصدر القرار رقم 316 لسنة 2019، والخاص بتحديد حرم كنيسة السواني البحرية بمحافظة مطروح.



وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار تحديد حرم الموقع الأثري يمثل خط دفاع حول الأثر من أي تعدي وحماية للموقع.



وأوضح أن كنيسة السواني البحرية مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة آثار مطروح، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2013، وهي تعد أحد كنيستين مسجلين بمحافظة مطروح، ويرجع تاريخ الكنيسة الى القرن السادس الميلادي، وتقع بناحية اتحاد ملاك القادسية، بمنطقة باب البحر، وتم بناؤها من بعض الرهبان الفارين أثناء فترة الاضطهاد الديني.