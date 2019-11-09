عودة خدمة الإنترنت إلى بعض محافظات العراق

عادت خدمات الإنترنت إلى بعض محافظات العراق، السبت، بعد انقطاعه، أمس الجمعة، بشكل غير معلن، حسبما نشرت قناة "السومرية" العراقية.



من جانبها، قالت قناة "العربية "السعودية، إن قوات الأمن أطلقوا الرصاص الحي تجاه المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.



وكان أطلق الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في شارع الرشيد ببغداد، اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة العشرات من المتظاهرين بالاختناق من جراء استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل.



واشتبكت قوات مكافحة الشغب مع مئات المتظاهرين في شارع الرشيد. وقامت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وحاول المتظاهرون الوصول مجددًا إلى جسر الشهداء، لكن قوات الأمن تواصل منعهم لليوم الثالث على التوالي.