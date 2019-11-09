حقوق إنسان البرلمان ترد على مزاعم مفوضية الأمم المتحدة بشأن "مرسى"

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقرير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يفتقد الحقيقة تمامًا، ويروج لمعلومات خاطئة تناولها عناصر الجماعة الإرهابية في الخارج.



وأكدت أن الرئيس المعزول مرسي كان يتم التحقيق معه بطرق قانونية معلومة للجميع، وكان هناك حرص على حصوله على كامل حقوقه، كما أنه توفى داخل القفص، وهو يتحدث ويدافع عن نفسه دون أي أعراض مرض ناتج عن تعمد من الحكومة، كما يدعي التقرير.



وأشارت: "مرسي كان معه عدد كبير من المسجونين يلقون نفس العناية الصحية، ويأخذون أدويتهم، وهم في صحة جيدة للغاية رغم الظروف المشابهة، بما ينفي أي اتهامات للحكومة المصرية تروجها الجماعة الإرهابية".



وشددت أنه لا يوجد أي دليل على مضمون التقرير أو مستندات تثبت صحته، وتقرير الطب الشرعي يؤكد أن الوفاة طبيعية وناتجة عن هبوط في الدورة الدموية، لافتة إلى أن نقل أكاذيب من قبل منظمة لها صفة الدولية، يفقدها المصداقية ويثير اتهامات بتلقيها تمويلات لنشر هذه المعلومات المغلوطة جملة وتفصيلا.



وعلقت: "الوفاة طبيعية وجاءت نتيجة هبوط في الدورة الدموية، وهذا أمر ليس بغريب، وهناك آلاف المواطنين على مستوى العالم يموتون بهذا السبب، وآخرهم هيثم أحمد زكي الذي توفي في سن صغيرة ولم يكن مريضا".