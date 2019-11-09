الليلة.. يسرا المسعودى تكشف كواليس أعمالها مع نور يوسف

تستضيف الإعلامية نور يوسف، الفنانة التونسية يسرا المسعودى، الليلة، ببرنامج ميجا ستار على شاشة قناة المحور.



وتكشف "المسعودى" عن نجاحها فى الفترة الماضية، بعدما شاركت فى الموسم الرمضانى بثلاثة أعمال درامية مع عدد من نجوم الفن بمصر، بينها مسلسلى علامة استفهام، وبدل الحدوتة 3.



ويتطرق اللقاء إلى أعمالها السينمائية؛ لاسيما فيلم "عمر خريستو"، الذى أبدعت من خلاله بدور جديد على شخصيتها، وتكشف سبب قرارها الابتعاد عن الفن بعدما حققت خطوات ناجحة متتالية.



جدير بالذكر، أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور.