إعلان المشاريع الفائزة في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية

‎أعلن الاتحاد العربي للتطوع أسماء الفائزين في النسخة الثانية من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي، والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية وبرعاية جامعة الدول العربية بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر من كل عام.



‎وقال حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع إن النسخة من القلادة شهدت منافسة كبيرة بين 289 عملا تطوعيا يمثلون 19 دولة عربية شملت المجالات الثلاث للقلادة "المجال الإنساني التنموي، مجال حماية التراث والبيئة، مجال التثقيف والتسويق الاجتماعي"، وهو ما يؤكد النجاح الكبير الذي حققته القلادة على مدار العامين باعتبارها أحد أهم الجوائز التطوعية في العالم العربي، مشيدا بجهود مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية التي تعد نموذجا يحتذى لمؤسسات المجتمع المدني التي تخدم قضايا التنمية المستدامة في المنطقة.



‎وأشاد الدكتور عيسى الأنصاري امين عام المؤسسة بجهود الاتحاد العربي للتطوع ممثلة برئيس الاتحاد الاستاذ حسن بو هزاع و بلجنة التحكيم المتخصصة التي بذلت جهودا ملموسة في تقييم الأعمال المشاركة في المسابقة هذا العام، والتي تضم د. فالح الرويلي رئيس اللجنة وعضوية د. خالد العزب من اليمن وسامية حسين من البحرين و د. عبدالله الباطش من مصر.



وأفاد الاستاذ حسن بوهزاع أن اللجنة عكفت على عقد العديد من الاجتماعات لتصنيف وفرز المشاريع التطوعية وتقييمها وفقا لأسس موضوعية تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.



‎وأعلن بوهزاع أن لجنة التحكيم اختارت في "المجال الإنساني التنموي" في فئة الفرق والمبادرات والأفراد مشروع "احتياجات" لمنذر حمدان من دولة فلسطين، وفي فئة المنظمات والجمعيات التطوعية غير الربحية تم اختيار مشروع "مركز التضامن الطبي" من مؤسسة التضامن التنموية الاجتماعية الخيرية من جمهورية اليمن، وفي فئة المؤسسات الحكومية والتجارية والمسؤولية المجتمعية تم اختيار مشروع "برنامج أم الإمارات" من الاتحاد النسائي العام من دولة الإمارات العربية المتحدة.



‎وأضاف أن الفائزين في مجال حماية التراث والبيئة هم في فئة الفرق والمبادرات والأفراد مشروع "الخبز من أجل التعليم" من فريق التدوير من أجل التعليم من المملكة الأردنية الهاشمية، وفي فئة المنظمات والجمعيات التطوعية غير الربحية تم اختيار مشروع "الإدارة المتكاملة للموارد المائية" من منظمة شباب من أجل الوطن من جمهورية اليمن، وفي فئة المؤسسات الحكومية أو التجارية والمسؤولية المجتمعية تم اختيار مشروع "Green Fashion " من مؤسسة تحمل نفس الاسم من جمهورية مصر العربية.



‎وأشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع إلى أن لجنة التحكيم اختارت في مجال التسويق الاجتماعي في فئة الفرق والمبادرات والأفراد مشروع "رصيف الكتب" من مبادرة مشاركة فريق من جمهورية العراق، وفي فئة المنظمات والجمعيات التطوعية اختارت اللجنة مشروع "مبادرة إنسانية بلا حروق" لمنظمة أهل مصر للتنمية من جمهورية مصر العربية، وفي فئة المؤسسات الحكومية أو التجارية والمسؤولية المجتمعية اختارت مشروع "ساعة عامل النظافة" لبلدية دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة.



‎وأضاف بو هزاع أن لجنة التحكيم ارتأت اختيار ٩ أعمال تطوعية تميزت في خدمة المجتمع لتكريمها في مقر الجامعة العربية تقديرًا لدورها والخدمات التي قدمتها

‎وأكد أمين عام المؤسسة د عيسى أن الحفل الختامي للقلادة سيقام في جامعة الدول العربية بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع تكريسا لتفاعل العمل التطوعي العربي مع القيم الدولية للتطوع، مشيرا إلى أن الاتحاد العربي للتطوع يبذل جهودا متواصلة لتوجيه المشاريع التطوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تصب في خدمة المجتمعات العربية وصولا لتحقيق غاية الرفاهية لأبناء الوطن العربي، مشيراً إلى الدعم الكبير من مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لتشجيع وتحفيز العمل التطوعي في العالم العربي.



‎جدير بالذكر أن مجموع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية في العالم العربي يبلغ نحو 375.000 ريال سعودي (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي) وهي موزعة على ثلاث مجالات، المجال الإنساني – التنموي: 125.000 ريال سعودي (مائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي)، المجال البيئي وحماية التراث 125.000 ريال سعودي (مائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي)، والمجال التثقيفي والتسويق الاجتماعي 125.000 ريال سعودي (مائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي). تتوزع وفقًا للتنافس بين فئات القلادة كل على حدة.