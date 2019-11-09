الشرطة التركية تعتقل أطباء وأكاديميين فى إسطنبول (فيديو)

نشرت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات مصورة، من اعتقال الشرطة التركية فى إسطنبول أكاديميين وأطباء وقاضيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.



ووفقًا لمنظمة العفو الدولية فصلت الحكومة التركية عقب انقلاب عام 2016 أكثر من 130 ألف شخص بشكل قسري من وظائفهم خلال سريان حالة الطوارئ بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي أو دعم الانقلاب.