باحث علاقات دولية: أردوغان محترف في الابتزاز ودعم الإرهاب

قال الدكتور عبدالله أحمد، الباحث في العلاقات الدولية، إن العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي علاقة يملؤها الشك، وعدم الثقة، وهي علاقة فيها خزل بين الطرفين، مضيفًا: "أعتقد أن أردوغان والإخوان المسلمين بشكل عام محترفون في الاختزال".



وأضاف "أحمد"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن أردوغان والإخوان المسلمين يدعمان الجماعات المتطرفة، حيث إن حكم أردوغان يقوم على التطرف، وأحدث انقسامًا في الدولة التركية، لافتًا إلى أن النطاق الأوروبي يدعم الإرهاب بكل الأحوال، إضافة إلى أنهم سمحوا للجماعات المتطرفة في أوروبا بما يسمى "محاربي الحرية" للذهاب إلى سوريا لتغيير النظام.



وأردف: "أعتقد أن الأوروبيين بشكل عام يحاولون الضغط على سوريا من أجل غايات سياسية، وكان من المفترض التعاون مع الدولة السورية للقضاء على الإرهاب"، منوهًا بأن هناك ازدواجية في المعايير خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.