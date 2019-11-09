"عنيك في عنينا" تكشف على 1365 مواطنا في المنوفية والأقصر

نجحت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية وبرعاية رئاسة مجلس الوزراء، في إطلاق قافلتين طبيتين أمس الجمعة، بمحافظتي المنوفية والأقصر.



وقال الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير إن مبادرة "عنيك في عنينا" نظمت قافلة طبية للكشف على أمراض العيون لأهالي قرية المقاطع مركز الباجور محافظة المنوفية، نجحت القافلة في توقيع الكشف على 650 مواطنا من غير القادرين، وأخذ مقاييس 253 نظارة طبية، وتوزيع 355 عبوة قطرات، بينما تم تحويل 86 مواطنا لإجراء عمليات عيون مختلفة، مضيفا أن القافلة شهدت إقبال كثيف من الأهالي.



وتابع أن المبادرة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 715 حالة، وأخذ مقاييس 188 نظارة طبية، وتوزيع 438 عبوة قطرات عيون، وتحويل 212 مواطنا لإجراء عمليات عيون بمستشفى العيون الدولي، وذلك من خلال القافلة التى نظمتها بقرية النجوع مركز إسنا بمحافظة الأقصر.



ومن جهتها أوضحت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة عنيك فى عنينا، أن القوافل الطبية للمبادرة تتضمن توقيع الكشف الطبي على الأهالي، وتوزيع النظارات الطبية وعبوات القطرات للحالات المستحقة، بالإضافة إلى إجراء عمليات العيون المختلفة للأهالي من غير القادرين، بعد ثبات استحقاقهم من خلال البحوث الميدانية التي تجريها المؤسسة.



وأشارت صبري إلى أن مؤسسة صناع الخير للتنمية تتكفل بجميع التكاليف سواء في توقيع الكشف الطبي أو إجراء العمليات الجراحية وكذلك توزيع النظارات، وتستمر المؤسسة في إطلاق قوافلها الطبية حتى يتم القضاء على مسببات العمى في مختلف أنحاء الجمهورية في 2020، وفق المدى الزمني الذي حددته المؤسسة منذ إنطلاق مبادرة "عنيك في عنينا" مطلع 2018.



وأجرت مبادرة " عنيك فى عنينا" الكشف على أكثر من 160 ألف مواطن منذ انطلاقها، بالإضافة إلى 14800 عملية جراحة عيون مختلفة لغير القادرين، كما تم إجراء 250 عملية زرع قرنية تصل تكلفة العملية الواحد إلى 30 ألف جنيه، وتم توزيع أكثر من 60 ألف نظارة طبية عالية الجودة للحالات المستحقة وفقا للتشخيص أثناء القوافل.