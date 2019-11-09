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فن

"الطوق والأسورة" ضمن المسابقة الرسمية لـ "قرطاج المسرحى"

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:25 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن "الطوق والأسورة" من إنتاج الفرقة يشارك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس بدورته الـ ٢١، في الفترة من ٧ حتى ٢١ ديسمبر المقبل.

و أضاف أن هذه المشاركة الدولية ضمن مهرجان قرطاج تأتي بعد عدد من المشاركات العربية للعرض منذ اعادة إنتاجه هذا العام،لما يمثله من تميز واحتراف في كافة عناصره.

و عبر المخرج ناصر عبد المنعم عن سعادته البالغة لمشاركة العرض في مهرجان قرطاج بتونس واصفا المهرجان بأنه من أقدم وأعرق المهرجانات على مستوى العالم من بداية الثمانينيات، وشرف لأي شخص المشاركة به، فهو يتسم بالحضور الجماهيري.

يذكر أن "الطوق والأسورة" تم تقديمه للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996، وحصل ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهى الجائزة الأولي لمصر، وتمت إعادة إنتاج العرض عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي،وشارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح يناير 2019، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربي، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان، وتم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بالإمارات، كما شارك في أغسطس الماضي بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ١٢.

"الطوق والأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر، يصور معاناة الأسرة الفقيرة من الحرمان، فتصبح ضحية للخرافات، وهو عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.
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