رئيس وزراء العراق يعد بتعديل وزاري استجابة للمتظاهرين

وعد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، بإجراء تعديل وزاري مهم استجابة لمطالب المتظاهرين، معتبرًا أن التظاهرات آداة مهمة للضغط من أجل تحقيق الإصلاحات.



وأكد رئيس الحكومة العراقية في بيان له منذ قليل، أن الحكومة والسلطات القضائية ستواصل التحقيق في مسألة سقوط قتلى وجرحى بصفوف المتظاهرين وقوات الأمن.



وقال عبد المهدي: "الحكومة والسلطات القضائية لن تبقي معتقلًا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية من أي طرف كان"، مشددًا على أن الحكومة ستلاحق كل من يعتدي أو يخطف أو يعتقل خارج إطار القانون.



وأضاف عبد المهدي، أن هناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.