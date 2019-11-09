غدا.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "حواديت الشانزلزيه"

تنطلق مساء غد الأحد، أولى حلقات مسلسل "حواديت الشانزلزيه" الذي انتهى أبطاله من تصويره بالكامل، بقيادة المخرج مرقس عادل، ويعرض على شاشة قناة ON E الفضائية.



"حواديت الشانزلزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، تكتبه نهى سعيد، وايمن سلبم، من إخراج مرقص عادل، فى اول تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".



تدور أحداث "حواديت الشانزلزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته إنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.