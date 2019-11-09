بث حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية على إذاعة الأغاني

صرح شريف عباس مدير عام إذاعة الاغاني، أن المحطه ستنقل بث حي من حفل الفنانة الكبيرة أصاله نصري في دار الأوبرا المصرية، الثلاثاء ١٢ نوفمبر في تمام العاشرة مساء، ضمن فعاليات ختام مهرجان الموسيقى العربية في الدوره الثامنة والعشرين والتى انطلقت مطلع نوفمبر الجارى.



تقدم اصالة خلال الحفل الذى يشهد تكريم عدد من رموز الغناء، باقة من اغانيها القديمة والجديدة، اضافة لاغانى البومها الجديد الذى طرحته منتصف العام الجارى.



يذكر ان المذيعة نشوه محمد على والمخرج محمد تركي والمخرج على عبد العال سيشكلون فريق عمل لنقل الحفل علي الهواء مباشرة.