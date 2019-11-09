الليلة..عمر هاشم ونعينع مع "واحد من الناس"

في حلقة خاصة من برنامج"واحد من الناس" على شاشة النهار، يحتفل عمرو الليثي بالمولد النبوي الشريف ويلتقي بفضيلة الشيخ أحمد عمر هاشم الذي يروي حكايات من السيرة النبوية العطرة.



ويلتقي بالطبيب القارئ احمد نعينع الذي يحكي ذكرياته مع الرؤساء والملوك في المولد النبوى الشريف ويقرأ ايات الذكر الحكيم تبرز مكانة النبى عليه الصلاة والسلام.



ونستمع للفنان طارق فؤاد والمنشد محمود فضل في مدائح نبوية، ويذاع البرنامج، اليوم السبت الساعه التاسعة والنصف مساءً علي شاشة شبكة النهار.