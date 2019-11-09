ياسمين عبدالعزيز تستعرض أنوثتها على "إنستجرام" (فيديو)

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".وظهرت ياسمين عبدالعزيز فى مقطع الفيديو، وهي داخل سيارتها، تستعرض جمالها وتبرز أنوثتها من خلال بعض الحركات بوجهها.يذكر أن أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية كان مسلسل "لآخر نفس"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019.