برلمانى: خطة جديدة لاستغلال إيرادات المواقف فى المحليات

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع، يوم الثلاثاء، للبيان المالي بشأن حصر المواقف على مستوى الجمهورية، والإيرادات التي تحصلها الدولة، سواء من على الطرق، أو الكارتة، وذلك لتحديد حجم المبالغ التي تدخل خزانة الدولة، ولم يتم الإعلان عن أرقامها حتى الآن.



وأشار الحسيني، لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة الفرعية المشكلة لحصر المواقف وحصر إيراداتها ستقوم خلال الاجتماع بعرض نتائجها فيما يتعلق بأوجه إنفاق تلك الإيرادات داخل قطاعات المحليات.



ولفت عضو اللجنة، إلى أن اللجنة ستحدد بناء على ما سيتضمنه البيان المالي النسبة المحددة للإنفاق على المحليات، ووضع خطة جديدة لاستغلال تلك الإيرادات التي تذهب هباء نتيجة عدم وجود وضع خطة أو آلية للتعامل معها، الأمر الذي ترتب عليه وجود إهدار كبير في المال العام، في ظل غياب وجود تشريع يحدد آليات التعامل مع المواقف والقائمين عليها.