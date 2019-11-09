أول صور لـ تيم حسن من مسلسل "العميد"

انتهى الفنان تيم حسن من تصوير معظم مشاهده بمسلسل"العميد" المقرر عرضه على شبكة نتفيلكس خلال الاشهر القليلة الماضية.



وحصلت "الدستور" على الصور الاولى للعمل المنتظر عرضه خارج السباق الرمضانى، وحصلت شبكة نتفيلكس على حقوق عرضه بشكل حصرى، ويتكون من 10 حلقات فقط فى تجربة جديدة لتيم حسن.



يتناول المسلسل قصة عالم كيماوي يدخل أحد المخيمات السورية في لبنان لإجراء بعض البحوث وسط تناقضات يعيشها سكان المخيم في فترة الحرب وما بعدها، ومن المتوقع ان يثير العمل ضجة لانه يحاكى بعض القصص الواقعية بسكان هذه المخيمات.



"العميد" تأليف وإخراج باسم السلكا، وبطولة تيم حسن، كاريس بشار، بديع أبو شقرا، فادي صبيح، أنجو ريحان، مجدي مشموشي، رودني حداد، رنا شميس، قاسم ملحو، دارينا الجندي، كميل سلامة ومعن عبد الحق.



