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عالم

تفاصيل الصفقة السرية بين قطر وكوبا للاستحواذ على أجور العاملين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:35 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، تفاصيل الصفقة السرية بين قطر وكوبا للاستحواذ على 90% من أجور الأطباء الكوبيين العاملين لدى الدوحة.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن المستشفى الكوبي في قطر تم افتتاحه منذ عام 2012، ويبلغ طاقمه 475 طبيبًا وممرضًا، مشيرة إلى أنه على الرغم من المستوى العالي للمرافق والخدمات بالمستشفى، إلا أن هناك شيئا واحدا لا يتماشى مع المعايير الدولية وهي الرواتب التي تدفعها قطر للكوبيين، حيث لا تتجاوز الرواتب أكثر من ألف دولار شهريًا.

وأوضحت "الجارديان"، أنه وفقًا لهذا الراتب فإن الأطباء الكوبيين يحصلون على أقل من 10٪ مما يمكن للأطباء الأجانب الحصول عليه في المستشفيات الحكومية في قطر، بينما يتم توزيع ما تبقى من أرباحهم من قبل الحكومة الكوبية بموجب اتفاق سري مع قطر.

وأشار التقرير، إلى أن السلطات القطرية أو الكوبية لم تكشف عن تفاصيل الاتفاقية، إلا أن مصادر على دراية بالأمر داخل المستشفى، كشفت عن أن الرواتب الحقيقية المسجلة من قبل قطر تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار شهريًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن استئجار الأطباء إلى بلدان أخرى يعد المصدر الرئيسي للعملات الصعبة للاقتصاد الكوبي الذي يعاني من ضائقة مالية، حيث تكسب الحكومة بين 6- 8 مليارات دولار سنويًا وهو أكثر بكثير مما يحققه عائد السياحة.

وأشارت إلى أن كوبا ليست الدولة الوحيدة التي تصدر مواطنيها لكسب العملات الأجنبية، إذ أرسلت كوريا الشمالية عمالها إلى العمل في قطر أيضًا.

وتعليقًا على ذلك، قالت الباحثة الأمريكية، ماريا ويرلاو، المتخصصة فى ملف كوبا، إن هؤلاء الأطباء يخضعون بشكل أو بآخر للعمل الإجبارى، ويمكن استغلال مثل هؤلاء كسلع قابلة للتصدير، مضيفة أن الممرضات والأطباء الكوبيين ضحايا سرقة الأجور ومصادرة جوازات السفر والمراقبة الشديدة والإبعاد القسرى لهم عن عائلاتهم.

وتحدثت "الجارديان" مع عدد من الأطباء في المستشفى الكوبي، وقال أحد المسعفين الذين انشقوا عن العمل في قطر، إنه شعر كأنه عبدٌ لاكتشافه أن الأطباء الآخرين في البلاد يتلقون أجورًا أكبر منه، مضيفًا: "كنا نفعل نفس الشيء ونكسب أقل بكثير منهم".

فيما قال آخر: "أعتقد أننا يجب أن نساعد الجميع.. بناءً على ذلك، نعم إنه أمر عادل، لأنني أعلم أن المبلغ الآخر يستخدم لدعم نظامنا الصحي والتعليمي.. ولكن إذا كنت تفكر في نفسك فقط، فهذا بالطبع ليس عادلًا".

وأوضحت "الجارديان" أن أي شخص يحاول مغادرة العمل يواجه مشكلة أخرى تتعلق بجواز السفر، لافتة إلى أنه عند وصول العاملين إلى قطر، يتعين عليهم تسليم جوازات سفرهم، معتبرة هذه الممارسة "غير قانونية" في الدوحة.

وقال متحدث باسم مؤسسة حمد الطبية، الهيئة الحكومية التي تدير الرعاية الصحية في قطر، بما في ذلك المستشفى الكوبي: "كما هو الحال مع البرامج الصحية الكوبية المماثلة في جميع أنحاء العالم، يتم دفع رواتب موظفي المستشفى من قبل الحكومة الكوبية"، بينما حاولت الصحيفة البريطانية التواصل مع السفارة الكوبية في قطر، إلا أنها لم تعلق على الأمر.
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