أحمد مراد يوضح حقيقة انتقاده لروايات نجيب محفوظ: هل أنا غبي؟.. وساويرس يعتذر

واجه الكاتب أحمد مراد، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما نسب إليه حول وصفه لروايات الأديب المصري الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ، بأن رواياته "غير مناسبة للعصر"، وتعرض بسبب ذلك للإساءة والانتقادات من المجتمع.



ولكن خرج أحمد مراد عن صمته وأوضح ما قاله في التصريح، حيث كشف أحمد مراد، أنه خلال حضوره معرض الكتاب في إمارة الشارقة الإماراتية، ووجوده في جلسة حضرتها الفنانه ليلى علوي، والفنان عابد فهد، حيث وجه له سؤالًا، عن دور الشخص الذي يقوم بالمعالجة الدرامية.



وأجاب "مراد"، قائلًا: "إن دوره مهم جدًا، مش أقل من الكاتب الأساسي، ويحول أي نص روائي ثابت لنص متحرك، وده فن كامل، وشرحت الموضوع ببساطة، وأعطيت مثالًا برواية السراب بنجيب محفوظ، "قلت إن مينفعش ننقل أحداث رواية زي دي حدثت في الأربعينات لأجيال في 2020 دون معالجة، وكان جنبي منتج هذه الرواية".



وتابع "مراد": "لازم يتم تحويلها بأسلوب جديد، فأقدر أختصر بعض الأحداث اللي كانت بطيئة شوية في الزمن ده، عشان أقدر أوفرها للجيل الجديد بسرعته، اللي بنعاني معاه النهاردة من إيقاعه الجيل السريع".



وبعدها فوجئ من اتهام جريدة "شهيرة" له بالإساءة لنجيب محفوظ، وغيرت في متن كلامه، ووضعت عنوانًا يتضمن أن "روايات الراحل لا تناسب هذا العصر".



وأكد "مراد"، أنه لم يقارن نفسه بنجيب محفوظ، مضيفًا: "دايمًا بقول إنه أجمل حد حصل في تاريخ الكتابة هو نجيب محفوظ، ولم يتعرض أبدًا لشخص الأديب الراحل"، موضحًا: "هو روائي كبير جدًا، وكتب 30 رواية، وهو شخص لديه رؤية متكاملة لعالم الرواية كما قدم للأدب العربي جائزة نوبل، ودائمًا ما أضرب به المثل، هل أنا غبي أو ذكي أتناوله بالغلط؟".



وطالب "مراد" الجريدة الشهيرة، بحذف الموضوع: "شيلوا الموضوع بعد إذنكم، لأن الناس مبتفهمش، الناس بتزعل فقط، قامة زي أستاذ نجيب ساويرس يدخل يشتمني ليه دون تحري الدقة، هل ده سليم؟ ده شيء مخزي جدًا، ولو الجريدة علمت أن التاريخ ده أساء لي، وأنا لم أسبب لهم أي ضرر، ليه يرفض يعدل الموضوع، وممكن يحدث الموضوع".



فيما قدم رجل الأعمال نجيب ساويرس، الاعتذار للكاتب الروائي أحمد مراد بعدما هاجمه بسبب تصريح للأخير وضح أنه مغلوط عن الكاتب الكبير نجيب محفوظ.



وكتب "ساويرس"، في تغريدة عل حسابه الشخصي عبر "تويتر"، السبت، قائلًا: "أعتذر للغاية للكاتب أحمد مراد بعد أن وضح أن كلامه تم تحريفه وأرجو أن تقوم الجريدة حفظا على مصدقيتها أن تحذف التصريح المغلوط".



وكان رجل الأعمال الشهير كتب في تغريدة سابقة هاجم فيها أحمد مراد بسبب وصفه لروايات نجيب محفوظ بأنها لا تناسب عصرنا الحالي في ندوة بمعرض الشارقة بالإمارات، حيث كتب ساويرس: "فيه ناس كده تفتكر انها لما تقلل من القامات... تظهر... يظل نحيب محفوظ اديب مصر الأول وحامل جايزة نوبل.. اما صاحبنا ده آخرته جايزة الكوكب الذهبي!".