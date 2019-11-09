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محافظات

مدير بيت الشعر في الأقصر: المهرجان أحد ثمار المحافظة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:32 م
جريدة الدستور
الدستور
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تنطلق بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 نوفمبر، فعاليات النسخة الرابعة من "مهرجان الأقصر للشعر العربي"، وذلك بمشاركة مثقفين وشعراء من مصر والعالم العربي.

وقال الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر في الأقصر لوكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت، إن المهرجان، الذي ينظمه بيت الشعر للعام الرابع على التوالي، ويستمر أربعة أيام، سيقام برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، وحضور وزيرة الثقافة، وعبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بإمارة الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير الشئون الثقافية بالدائرة.

وأشار القباحي إلى أن المهرجان سيشهد مجموعة أمسيات شعرية يشارك فيها 40 من الشعراء المصريين، بجانب ندوات ثقافية، ومعرض لفنون الخط العربي، وعروض للفنون الشعبية والتراث والموسيقى العربية، والاحتفاء بتوقيع خمسة إصدارات ثقافية وشعرية جديدة لبيت الشعر بالأقصر.

وأضاف أن "مهرجان الأقصر للشعر العربي" هو أحد ثمار بيت الشعر في المحافظة، والذي يطل على طريق الكباش الفرعوني الشهير، وأن النسخة الرابعة من المهرجان تأتي لتتمم أربعة سنوات من عمر بيت الشعر، الذي حرص منذ إنشائه على اكتشاف مواهب شعرية ونقدية جديدة وتشجيعها، والوصول إلى الجمهور العام غير النوعي من خلال إقامة الأمسيات والأنشطة في الجامعات والمؤسسات التعليمية، والتواصل مع المؤسسات الثقافية، وخاصة الرسمية التابعة لوزارة الثقافة، تواصلا خلاقا مثمرا نتج عنه تقديم هذه المؤسسات الدعم اللازم لبيت الشعر في الأقصر.

ووجه الشاعر القباحي، الشكر لدائرة الثقافة بإمارة الشارقة، لدعمها لبرنامج النشر ببيت الشعر في الأقصر، حيث تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية إصدار قرابة 14 كتابا في مجالات الشعر والنقد واللغة.

يذكر أن بيت الشعر بالأقصر هو واحد من بيوت الشعر التي أقيمت برعاية حاكم الشارقة في عدد من المدن العربية، هي: مراكش والخرطوم والقيروان والقاهرة ونواكشوط، بجانب الأقصر والشارقة.
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