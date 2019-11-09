عالم أزهرى: القاهرة الفاطمية لها مذاق خاص فى الاحتفال بالمناسبات الدينية

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إننا نحتفل كمصريين بالمولد النبوي الشريف، لأن الإسلام في مصر اصتبغ بالصبغة المصرية العميقة التي تقوم على أن كل مناسبة يتم تحويلها كفلسفة حياة، لافتًا إلى أن حلاوة الإيمان في القلوب نستشعرها ونحن نتذكر هذا التاريخ الثري لمولد النبي (صل الله عليه وسلم).



وأضاف "رضا"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القاهرة الفاطمية لها مذاق خاص في الاحتفال بالمناسبات الدينية، ولكن بعض الناس المتجمدين فكريًا الذي بشر بخروجهم النبي (صل الله عليه وسلم) في آخر الزمان، أن قلوبهم بها قسوة وهما أبعد الناس عن فهم الدين.



وأشار "رضا"، إلى أن النبي "صل الله عليه وسلم" اختار يوم مولده للصيام فيه، إضافة إلى صيام يوم الخميس لأنه ترفع فيه الأعمال إلى الله.