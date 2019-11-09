الانتهاء من إقامة معرض دائم بواحة الخارجة قريبًا (صور)

وجه محافظ الوادي الجديد اليوم السبت، بضرورة سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمعرض الدائم، مشددا بضرورة تركيب كافة وسائل الأمن والسلامة لحماية المواطنين والتجار العارضين.



جاء ذلك خلال تفقده لموقع المعرض الذي يجري إنشاؤه على مساحة 3300م2 بتكلفة مليون جنيه بحي الأمل بمدينة الخارجة، لإقامة معرض دائم مجهز بالخدمات وسور بطول 230م، حيث وجه بتزويد عدد دورات المياه لتكون 12 بدلا من 8 دورات، وذلك لخدمة المواطنين المترددين على المعرض واستيعاب الأعداد في حالات التكدس بالمواسم المختلفة، بالإضافة إلى توفير أكشاك خدمات، ومكان انتظار للسيارات، كما وجه بإنشاء عدد 2 بوابة تسمح لدخول وخروج سيارات نقل المنتجات مختلفة الأحجام بشكل ميسر.