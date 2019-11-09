السبت 09 نوفمبر 2019 الموافق 12 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

مساع أوروبية لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:25 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.

وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك أن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى "رقابة مركزية" لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.

وتأتي الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص كما تورطت بنوك كبيرة بدول البلطيق وبشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليورو من أموال روسية قذرة عبر فرع لبنك دانسكي في إستونيا في عمليات وُصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.

وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

والد أنغام: "أعلم أن ابنتى تستعجل دفنى"

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب حشرة.. سر ضرب الموجي لعمرو دياب أمام جمهوره

منذ حوالي 15 ساعة

تعاني من مرض نفسي.. كواليس رحلة موت "شهد" طالبة جامعة السويس

منذ ساعتين و 41 دقيقة

السيسى يتفقد أكاديمية الشرطة ويتابع كشف الهيئة (صور)

ads

الصور

image description

الكاميرون يتعادل مع غانا فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما

image description

نجوم الفن في عزاء والد أكرم حسني

image description

المنتخب الأوليمبى يفتتح أمم إفريقيا بالفوز على مالى

image description

افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

الأكثر قراءة

خطوة بديلة فى ملف "سد النهضة".. ماذا يعنى احتكام مصر للمادة الـ10 من اتفاق 2015؟

والد أنغام: "أعلم أن ابنتى تستعجل دفنى"

التحريات الأولية فى وفاة الطالبة شهد: عدم وجود شبهة جنائية

أصدقاء الطالبة شهد يروون تفاصيل الأيام الأخيرة قبل اختفائها

أيام زمان

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

نجم الساعة

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

الصحة

دراسة: الجرى 50 دقيقة تجنبك أمراض القلب والسرطان

دراسة: المكملات الغذائية لا تمنع إصابة مرضى السكر بأمراض الكلى

غذاء للحيوانات يعالج مرض السمنة.. تعرف عليه

"الأسبرين" يحمي الشعر من التساقط ويعالج حب الشباب

الرئيس نيوز

غرامة 900 ألف جنيه على إحدى شركات إبادة الحشرات بسبب "الرسائل المزعجة

كشف حساب الوزراء "7".. "الملفات العالقة" تدعم بقاء "أسد الخارجية" سامح شكري

مصدر أمني عراقي: تجدد إطلاق القنابل المسيلة للدموع وسط بغداد

بحث مد دور انقعاد البرلمان يثير الجدل.. أبو شقة: "ليست أزمة"

منوعات

أجمل صور التهنئة بالمولد النبوى الشريف 2019

رسائل جديدة تهنئة المولد النبوي الشريف 2019

بيع مقتنيات للمغني الراحل كيث فلينت بـ450 ألف دولار

"إنستجرام" يحجب "الإعجابات" في الولايات المتحدة

كشكول

"سوهاج الجامعي" تنقذ شابًا من الموت بعد إصابته بطلق ناري

"غلاب" يبحث تدريس اللغة البرتغالية مع معهد كامويش للتعاون الدولي

"عرائس المولد".. مظاهر البهجة للأطفال في شهر ربيع الأول (صور)

جامعة أسيوط تعلن عن استقبالها ثاني فريق طلابي متعدد الجنسيات

إسلام سياسي

خطة إخوانية جديدة لعرقلة الوساطة الأمريكية فى مفاوضات سد النهضة

حالات انتحار وهروب جماعي.. لماذا يفر شباب الإخوان من تركيا؟ (فيديو)

في بيانات متفرقة.. عناصر داعش يواصلون بيعة زعيم التنظيم الجديد

غضب إخواني على أبوتريكة.. ومخاوف من انقلابه على التنظيم

مقالات الرأي
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
بسنت حسن
خريف البهجة فى روسيا البيضاء
المزيد

الثقافة

14 نوفمبر.. انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان الاقصر للشعر العربي

سهى زكي تكشف تفاصيل تكريمها من اتحاد الأدباء الدولي

"ثقافة الأقصر" تناقش دور الأم فى التنمية الشاملة

فرنسا تحتفى بمصر فى افتتاح مهرجان كورسيكا للموسيقى

صفحتنا ع الفيس بوك