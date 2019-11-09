غدا.. وائل جسار نجم حفل مهرجان الموسيقى العربية

تشهد فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، 3 حفلات في القاهرة ودمنهور، تقام الساعة الثامنة مساء غد الأحد.



على المسرح الكبير يقدم النجم اللبناني وائل جسار فاصلًا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، يسبقه فاصلا غنائيًا لـ مروة ناجي والعراقي همام إبراهيم.



أما مسرح معهد الموسيقى العربية، يستضيف حفلًا للفنان سعيد عثمان بمصاحبة فرقته شموع بقيادة حسن فكري، ويسبقه فاصلا لفرقة بيت الموسيقى في النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة الدكتور هياف ياسين.



كما يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلًا للنجم محمد ثروت بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام، يسبقه فقرات غنائية لكل من أحمد حسن، وائل سراج، وأشرف زيدان ومحمد عبدالتواب.