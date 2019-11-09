كريم فهمي يكثف تصوير "ديدو" لموسم رأس السنة

يكثف الفنان كريم فهمي، ساعات تصوير مشاهد فيلمه السينمائي "ديدو.. أرجوك لا تفعصني سهوًا"، سعيًا للانتهاء منه خلال أيام، ليدخل مرحلة المونتاج استعدادًا لطرحه في موسم رأس السنة.



"ديدو" تدور قصته في إطار لايت كوميدي، حول فكرة "عقلة الأصبع"، تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، إنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع.



من ناحية أخرى، يواصل كريم تصوير مسلسل "ملاك" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تصويره، وتشهد أحداثه عديد من المواقف الكوميدية.



مسلسل "الملاك"، تأليف حسان دهشان، إخراج ابراهيم فخر، وإنتاج محمد أحمد السبكي، بطولة كريم فهمي، ومحمود عبدالمغني، وصبري فواز، وهنادي مهنا، وآيتن عامر، وحمدي الميرغني وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وأسماء جلال، فراس سعيد، أميرة العايدي، لبني ونس، حسام داغر، كريم فهمي.