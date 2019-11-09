بعد غد.. "رحلة سعيدة" تبدأ أولى عروضها بطنطا.. مجانا

أكد محمد الشرقاوي المشرف على مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، أن عرض" رحلة سعيدة" يبدأ لياليه على خشبة المركز الثقافي بمدينة طنطا، بعد غد الأثنين وحتى الأربعاء ١٣ نوفمبر في تمام الساعة ٨ مساء مجانا، في أولى محطات تجوال العرض، عقب تقديمه ١٢ ليلة ناجحة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.



جدير بالذكر أن " رحلة سعيدة" يقدم ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، التي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، وتشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث ان طبيعة العرض معدة لتناسب الأماكن المختلفة بالمحافظات، تدور أحداث العرض داخل أتوبيس مسافر في رحلة الى مدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.





" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.