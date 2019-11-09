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عالم

مفتى لبنان: علينا تنفيذ ورقة الحريرى الإصلاحية فورًا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:09 م
جريدة الدستور
وسام عطية
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صرح منذ قليل مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف فايز دريان، بأنه يجب الشروع فورا في تنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.

وأكدت الصحف اللبنانية الصادرة، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، غير متحمس للعودة إلى الحكومة، ويميل بصورة كبيرة تجاه رفض رئاسة الوزراء في المرحلة الراهنة من عمر لبنان، رغم الضغوط والاتصالات المكثفة التي تدفعه وتحثه على القبول بتأليف الحكومة الجديدة، لا سيما من قبل رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله.

وذكرت صحف "النهار والجمهورية والأخبار واللواء ونداء الوطن والشرق" أن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان بلغ درجات من الخطورة تنذر بأوخم العواقب، وأن الوسيلة الأخيرة والوحيدة لتلافي بلوغ ما أصبح يشكل هاجسا وطنيا ساحقا، أي الانهيار، هي المسارعة فورا في إطلاق المسار الحكومي، بدءًا بتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، لاختيار أعضاء البرلمان اسم رئيس الوزراء الجديد وتكليفه بتشكيل الحكومة.
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