شريهان تنهى بروفات "كوكو شانيل " لعرضها بموسم الرياض

انتهت الفنانة الكبيرة شريهان من بروفات العرض المسرحى الاول لها ويحمل اسم "كوكو شانيل " فى أحد المسارح الخاصة، لتعود به لجمهورها بعد فترة غياب تخطت الـ 30 عاما.



اجرت شريهان على مدار شهر، بروفات مكثفة مع المخرج هادى الباجورى، ومن المقرر ان تبدأ اولى العروض من خلال موسم الرياض.



استعانت شريهان باحد مصممى الاستعراضات من امريكا لتدريبها خاصة ان المسرحية تنتمى إلى الاعمال الموسيقية الاستعراضية.



ومن المقرر أن تقدم خلال العرض أكثر من 50 اطلالة، وستستعين بمصمم الأزياء اللبناني فؤاد سركيس.



ومن المنتظر أن تقدم شريهان 6 مسرحيات خلال الفترة المقبلة، انتهت من جميع الترتيبات الخاصة بها خلال الفترة الماضية، كما أشرت عددا من الإكسسوارات والملابس التى ستظهر بها خلال العروض والخاصة بالشخصيات التى ستقدمها.



مسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى وإنتاج العدل جروب

