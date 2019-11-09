القاهرة: تذليل العقبات أمام شركة الغاز للتوصيل للمواطنين

ترأس اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، الاجتماع المنعقد بمقر المنطقة الجنوبية، بحضور ممثلي شركة تاون جاز وبعض رؤساء الأحياء ومديري إدارة الطرق والإدارة الهندسية؛ لاستعراض أهم المشكلات وتذليل الصعوبات، وتقديم الأحياء للدعم اللازم في مساعدة الشركة لإنجاز الخطة في ضوء التوجيهات بتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المناطق تيسيرا على المواطنين.



وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات من شأنها إنجاز استخراج تصاريح الحفر اللازمة لاستكمال تلك الأعمال، وكذا إعداد مقايسات تالف الرصف دون مبالغة في القيمة المالية، هذا بالإضافة إلى عرض بعض الحالات على المستشار القانوني بالمنطقة لدراستها وإعداد الرأي القانوني بشأنها.



وجاءت الأعمال في إطار التعاون والتنسيق مع شركة تاون جاز لتذليل الصعوبات التي تواجه الشركة في توصيل الغاز الطبيعي لأحياء المنطقة الجنوبية، والحرص على معاونة الشركة في تنفيذ خطتها الموضوعة في هذا الشأن.