المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفودًا سياحية من 5 دول

قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة، استقبلت وفودا سياحية من خمسة دول وهي (أمريكا، وفرنسا، وسويسرا، ونيوزيلندا، وألمانيا)، قادمة للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة، حيث زارت مناطق تل العمارنة، وتونا الجبل، وبني حسن.



وأكد الأزهري أن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والتي تؤهلها أن تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية، موضحًا أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التي تليق بها، خاصة أنها تحوي بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية.



وأوضح مدير إدارة السياحة، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها " منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، وأحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار، وهى مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهدوا فيها خلال الفتح الإسلامي.