معرض الكتاب القبطي يستضيف ثاني ندواته التثقيفية.. الليلة

يستضيف معرض الكتاب القبطي، مساء اليوم السبت، ثاني فعاليات الندوات التثيقيفية ويديرها ماجد جورج تأتي تحت عنوان " كيف تعلم ابنك مهارة القراءة وبانوراما الكتاب المقدس".



وكان قد أفتتح الأنبا موسي أسقف عام الشباب الثلاثاء الماضي، معرض الكتاب القبطي، في دورته السابعة تزامنًا مع ذكري جلوس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي يحل في الـ18 من نوفمبر الجاري.



المعرض يستمر حتي 23 من نوفمبر الجاري، يشارك فيه أكثر من 40 دار للنشر قبطية وإيبارشية المنيا المنيا وابوقرقاص، ودار أنطون ودير البراموس.



خصص المعرض جناحًا كاملًا للبابا شنودة الثالث، وجناحًا كاملا للبابا تواضروس الثاني.

