فرقة نغم تحتفل بالمولد النبوي الشريف (فيديو)

استضاف برنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TEN"، فرقة نغم للإنشاد الديني للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والاستماع بأجمل الأغاني والأناشيد الدينية في حب سيد الخلق محمد (صل الله عليه وسلم).



وقال مؤمن عبدالله، قائد الفرقة، إنهم بدأوا العمل كفرقة منذ عامين ونصف، حيث تجمعوا بمنتخب جامعة الأزهر منذ أربعة أعوام، وشاركوا في مسابقات وزارة الشباب والرياضة.



وقدمت فرقة نغم بقيادة المنشد الديني مؤمن عبدالله، باقة من أجمل الأغنيات منها: "المسك فاح، ولاجل النبي، وصلى الله على محمد، قمرًا، وفرح الزمان، اليوم حان الموعد".