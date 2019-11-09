عامل يقتل شقيقه لتعديه بالضرب على والدته في عين شمس

أنهى عامل حياة شقيقه طعنا بالسكين، بسبب تعدي المجني عليه بالضرب على والدته بمنطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارا من المستشفى بوصول "مصطفى م " جثة هامدة إثر طعنة بسكين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجني عليه تشاجر مع والدته فتدخل شقيقه الأكبر ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، أحضر على إثرها المتهم سكينا وطعن به المجني عليه، وتسبب في قتل شقيقه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.