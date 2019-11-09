طلب التحريات فى ضبط قطع سيارات مجهولة المصدر

باشرت نيابة شبرا الجزئية، التحقيقات في ضبط 3930 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن في شبرا، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات.



كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة برئاسة العميد محمد رجائي، مدير الإدارة، تفيد قيام "ر.ر.ا" 20 سنة، مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات "دون ترخيص" الكائن شارع ناعوم دائرة قسم شرطة شبرا ومقيم شارع الورشة، لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



بناء على إذن من النيابة العامة تم استهداف المخزن وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 3930 قطعة غيار سيارات ( فانوس إشارة، قطعة كاوتش سوسته، جوان سيارة فانوس صالون، جلبه ميزان، قطعة اولسيه، طقم تيل فرامل، سير كاتينة، اسطوانة ديسك فلتر زيت، خرطوم باكم)، وجميعها مجهول المصدر وغير مصحوب بأى مستندات تدل على مصدره.



وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة.