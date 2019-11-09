بعد وفاة هيثم أحمد زكى.. كيف تتعايش مع الوحدة؟

بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، تساءل الكثيرون من الذين يعيشون بمفردهم عن فكرة الموت وحدهم دون وجود مقربين منهم فى الحياة، وما ينتج عن تلك الوحدة من معاناة واكتئاب، لذلك نقدم خلال السطور التالية، بعض الطرق للتخلص من اكتئاب الوحدة، وذلك بحسب الموقع الطبي، "intermountain" تعرف عليها:



1-البحث عن أهداف عملية تمنح الشعور بالإنجاز قابلة للتطبيق والتنفيذ، يمكن إدارتها، وتكون واقعية، يمكن قياسها والتحكم فيها.



2-البحث عن طرق ممتعة يمكن إضافتها لجدولك اليومي من خلال تخصيص وقت للخروج حتى ولو لـ30 دقيقة، أو تحديد هواية صحية كل يوم.



3-العيش في الوقت الحاضر بقدر الإمكان أثناء القيام بالأنشطة اليومية، فيجب الابتعاد عن التفكير في ما مضى أو ما سيأتي.



4-عدم الذهاب بالشعور للشفقة على الذات.



5-تناول الطعام الصحي حيث أن الوجبات السريعة الكثرة منها يؤدي للإكتئاب، مع ممارسة الرياضة بشكل منتظم.



6- ثلاثون دقيقة من سماع موسيقى البوب تحد من الاكتئاب.



7- التركيز على العلاقات في الحياة الشخصية وعدم إهمالها بالانغماس في الوحدة، بجانب الاهتمام في التعامل مع الأشخاص الذين يرفعون من الروح المعنوية، ومصادقة الأشخاص من خلال أنشطة جماعية لها أهداف نبيلة.



8- محاولة النوم بإنتظام وتفادي الإستيقاظ ليلًا لأوقات متأخرة، وكذلك النوم بشكل مفرط.



فى هذا الإطار، أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لـ"الدستور" أن للوحدة مخاطر نفسية وجسمانية جسيمة، تتمثل فى الانطوائية والعزلة، مما يجعل الفرد يشعر بحالة سلبية تؤدي لأمراض نفسية أحيانًا ومضاعفات كثيرة، مضيفًا أن الوحدة يمكن أن تصل بالفرد لعدم التكيف مع الآخرين.



"الوحدة شعور قاتل"، وصف فرويز الوحدة يمكن شعور يقتل صاحبه، لذلك نصح بمحاولة مقاومتها بأشياء مختلفة منها ممارسة الرياضة أو التفاعل مع المجتمع والسعي خلف ممارسة أعمال كثيرة للوصول لإحساس الانشغال التام.

