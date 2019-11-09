بدء التحقيق في واقعة العثور على جثة متحللة بالغردقة

أمرت نيابة الغردقة، بإشراف المستشار نبيل أبوزينة، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، بندب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة في واقعة العثور على جثة متحللة لـ"فران" تم انتشالها من إحدى المغارات بمنطقة جبلية بالغردقة، وطلبت النيابة تحريات أجهزة البحث الجنائي حول ملابسات الواقعة وإخطار أهلية المجني عليه بالواقعة.



كانت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة قد تمكنت من انتشال جثة متحللة لشخص يعمل فرانا بالغردقة، وذلك من إحدى المغارات بالمنطقة الجبلية الخلفية لحي مبارك 2، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام.



كان قد تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من أهالي منطقة مبارك 2، بوجود رائحة كريهة من إحدى المغارات في المنطقة الواقعة خلف حي مبارك 2 بالغردقة، واستمرت عملية الانتشال نحو ساعتين.



وتبين من التحريات الأولية أن الشاب يدعى السيد فاروق 42 عامًا، كان يعمل فرانا بمخبز بحي مبارك 2، وتغيب عنه منذ شهر، وبنى عشة في المنطقة الجبلية للبحث عن آثار لكنه سقط فيها، وتمت معرفة وفاته بعد انتشار رائحة الجثة بالمنطقة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم إخطار النيابة للتحقيق.