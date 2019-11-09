الجيزة والري يتابعان أعمال تطوير جسر ترعة المريوطية

بحث وزير الري والموارد المائية ومحافظ الجيزة عددا من الملفات المهمة، على رأسها تطوير جسر ترعة المريوطية وتجميل المناطق المحيطة بما يعود بالنفع على المواطنين بالجيزة.



وأكد وزير الري أنه من المخطط إنشاء سور حضاري بطول مسافة التجميل البالغة 2.800كم على جسر ترعة المريوطية للحفاظ على المجرى المائي من التلوث، إضافة إلي إنشاء حائط دبش مائل على جانبي المجرى من الجانبين لإعطاء منظر جمالي للمجرى، وأيضا للمحافظة على الجسور من الانهيارات، مؤكدا على القيام بتجريف الجزء المردوم من المجرى بطول حوالي 1 كم.



ومن جانبه أكد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتي في ضوء حرص الدولة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على تلك المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق السياحية.



وأكد على التعاون الكامل مع وزارة الري لتغطية جزء من ترعة المريوطية لتوسعة موقف السيارات الموجود بالمنطقة للحد من الازدحام المروري، وكذا تدبيش وتجميل جسر ترعة المريوطية، وذلك بدءا من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري.



ولفت إلى أن الأعمال تأتي بالتزامن مع خطة التطوير التي تنفذها المحافظة لطريق المريوطية، حيث جارى رصف وتوسعة الطريق لتحقيق سيولة للمنطقة والتسهيل على قائدي المركبات في الوصول إلى الطريق الدائري.



وقد شهد لقاء وزير الري ومحافظ الجيزة استعراض الدراسة الخاصة بتجميل مصرف المحيط (المريوطية) بهندسة صرف الهرم من الكيلو 23.00 حتى الكيلو 26.00 (دائري المنيب – جنوبا) بالإدارة العامة لصرف شمال الجيزة التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وتشمل تلك الأعمال تغطية جزء من المصرف لإيجاد موقف بديل للسرفيس بعيدا عن نهر الطريق السياحي على جانبي محور المريوطية.



وجها بسرعة إنجاز الأعمال وتذليل كافة العقبات أمام هذا المشروع لخروجه بالشكل الأمثل، مؤكدين على أهمية المشروع لما سوف يحدثه من نقلة حضارية بالمنطقة.