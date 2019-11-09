البابا ثيؤدوروس يترأس القداس الإلهي بكنيسة رؤساء الملائكة

ترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية، وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، صلاة القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر.



شاركه في صلاة القداس الإلهي، المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبيالمتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا، المتروبوليت نيقولا مطران طنطا، المتروبوليت نيقوديموس مطران مصر الجديدة، المتروبوليت نيفون مطران بورسعيد، والأسقف ثيودروس رئيس دير مار جرجس في مصر القديمة- القاهرة.

