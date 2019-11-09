تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 70 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت محكمة جنح المنتزه أول بالإسكندرية تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 70 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالي.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.