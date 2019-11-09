حبس 3 متهمين بسرقة "التكاتك" في الأميرية

قررت نيابة الأميرية الجزئية، حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة التكاتك بمنطقة الأميرية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكشفت التحريات أن المتهمين "عرفة.م "، "إسلام.م "،"يحيى.إ"عاطلين وأقر المتهمين أمام النيابة بإرتكابهم وقائع سرقة التكاتك بمنطقة الأميرية، واعترفوا بسرقتهم لـ3 تكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.