اقتصادية البرلمان: خلل في الترويج لمشروعات قطاع الأعمال

أكد الدكتور مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك خلل واضح للترويج للمشروعات الخاصة بوزارة قطاع الأعمال، وذلك نتيجة عدم الاهتمام بتنسيق الجهود بين الوزارة ووزارة الاستثمار.



وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه رغم امتلاك الوزارة العديد من الفرص الاستثمارية لتطوير بعض مشروعاتها المتوقفة أو التي تعاني أزمات إلا أن ضعف التسويق لها يضعف إقبال المستثمرين على المشاركة فيها.



وطالب بضرورة التنسيق مع وزارة الاستثمار في هذا الملف، وكذلك رفع الفرص الاستثمارية على النافذة الاستثمارية الخاصة بوزارة الاستثمار، ووضع خطط ترويجية للمشروعات الخاصة بالوزارة.



وتابع: "الفرص كثيرة وحال إعلانها سوف تسبب إقبال من المستثمرين إلا أن ضعف الترويج لها وعدم بحث خطط للتسويق يؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار فيها من قبل رجال الأعمال".