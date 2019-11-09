شكرى عن تصريحات أردوغان: "مضحكة"

وصف وزير الخارجية سامح شكري، في مقابلة إعلامية، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن "تركيا لم تتعرض للانهيار مثل مصر"، بأنها "مضحكة".



وأشار شكري إلى أن كل ما ينجز في مصر من مشاريع ينفي كلام أردوغان، وكل التقارير التي تصدر عن الدوائر الدولية والاقتصادية والسياسية تؤكد ذلك.



وأضاف: كل ما تشهده العين من إنجازات وافتتاحات متكررة لمشاريع قومية ومؤشرات الاقتصاد المصري وانخفاض البطالة بـ8% ومعدل النمو الاقتصادي بـ5.8%، بالإضافة إلى تعويم الجنيه المصري وتعزيزه أمام الدولار الأمريكي- تؤكد أن كل ما يقوله "مضحكًا"، متابعا: "مش عارف الكلام ده كيف يستقيم أو حد يلقي له أي بال".