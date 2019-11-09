حبس 3 متهمين بسرقة رواد مسجد السيدة زينب 4 أيام

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان، تحت إشراف المستشار طارق ضياء الدين، المحامي العام لنيابات حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس ٣ متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم بسرقة رواد مسجد السيدة زينب.



كما قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في المسجد، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا يفيد سرقة ٥ مواطنين أثناء تواجدهم لزيارة مسجد السيدة زينب.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ٣ متهمين كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين وخاصة المغتربين أثناء نومهم داخل المسجد للارتياح من عناء السفر.



تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا يفيد ضبط ٣ متهمين كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين في مسجد السيدة.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.