ناقد رياضي: مصر مؤهلة لاستقبال البطولات العالمية (فيديو)

وأوضح "نافع"، أن مصر القلب النابض للأمن والأمان، لافتًا إلى أن مصر ابهرت الاتحاد الإفريقي للفيفا وهذا يؤهلنا لاستقبال البطولات العالمية، إضافة إلى أن الملاعب أعادت الأسر المصرية من جديد، ما تفرقه الأندية تجمعه المنتخبات.شاهد من هنا













قال الناقد الرياضي عوني نافع، إن مصر تبهر العالم في أقل من 4 شهور للمرة الثانية بتنظيمها لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبيات طوكيو.وأضاف "نافع"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن ما تفرقه السياسة والاقتصاد تجمعه الرياضة، مشيرًا إلى أن ملاعب كرة القدم يشاهدها الجميع من السياسين والاقتصادين والفنانيين، فالعالم لا يتكلم إلا لغة واحدة وهي لغة كرة القدم.