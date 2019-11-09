السيسى يتفقد أكاديمية الشرطة ويتابع كشف الهيئة (صور)

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت، أكاديمية الشرطة، حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، في إطار اهتمامه وحرصه البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية.

جاء ذلك بحضور محمود توفيق وزير الداخلية، وعددا من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية".

وناقش الرئيس خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة عدداً من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية، فضلاً عن بعض الشؤون العامة المتعلقة بتاريخ مصر وما تشهده البلاد من نهضة تنموية في كافة المجالات.

وأعرب الرئيس عن سعادته لما لمسه من وعي وإدراك سليم من جانب المتقدمين الجدد من شباب مصر لما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومي ولحرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولية وطنية عظيمة ومواصلة العطاء جيلاً بعد جيل.

وشدد الرئيس على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة عند انتقاء العنصر البشري في جهاز الشرطة، لإعداد جيل قادر على مواجهة كافة التحديات والقيام بأداء رسالته بأفضل ما يكون الأداء.