الأمطار تغرق بريطانيا والفيضانات تجتاح مساحات واسعة (فيديو)

عرضت فضائية "EURONEWS"، مقطع فيديو يوضح هطول أمطار غزيرة على مناطق شمال ووسط بريطانيا، وتسببت في فيضان أنهار، وأجبرت السلطات على عمليات إجلاء إضافة لعرقلة السفر.



وحسب الفضائية، وصل ارتفاع المياه إلى مستويات قياسية، وكان مصدر القلق الأكبر، المنازل الموجودة في 6 مناطق حول نهر دون بالقرب من مدينة دونكاستر.



وبلغ منسوب المياه إلى مستويات خطيرة، وصورت طائرات مروحية حجم الفيضانات في وركسوب، وبالقرب من دونكاستر، التي غمرت المنازل والطرق والسكك الحديدية.