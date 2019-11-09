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الثقافة

البيت الفني للمسرح ينعي المخرج أحمد خضر

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:28 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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ينعي الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى، المخرج الكبير أحمد خضر، الذي وافته المنية أمس الجمعة بعد حياة حافلة بالأعمال الدرامية، والتي أثرت مشهد صناعة الدراما المصري بالكثير من الأعمال المميزة، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن آخر أعمال الراحل مسلسل "قناديل البحر"، من بطولة محمود قابيل وآثار الحكيم وبشرى، عام 2005.

حصل الراحل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وعمل مخرجا لفترة طويلة في التليفزيون المصري بالبرامج ثم الأفلام التسجيلية، ومن أشهر أعماله الدرامية: "الثعلب" لنور الشريف، "اللص الكلاب" لعبلة كامل ورياض الخولي، "على باب الوزير" لشريف منير وشيرين سيف النصر، فضلا عن فيلم "الهانم بالنيابة عن مين" لفاروق الفيشاوي وإلهام شاهين.
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