بلومبرج تتوقع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة

ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوياته خلال تسع سنوات، مما يعزز التوقعات بأن يقدم البنك المركزي في اجتماعه القادم على مزيد من خفض لأسعار الفائدة.



ونقلت الوكالة عن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" اليوم السبت أن أسعار المستهلك في المناطق الحضرية، سجلت ارتفاعا بنسبة 3.1 % في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بارتفاع نسبته 4.8 % في سبتمبر السابق عليه.



وبحسب بيانات "بلومبرج"، كان هذا أدنى مستوى منذ سبتمبر عام 2010.



وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في أكتوبر الماضي بنسبة 1% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه.



ورأت "بلومبرج" أن تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي، والتي تشكل المكون الأكبر على مؤشر أسعار المستهلك، كان السبب وراء هذا الارتفاع.