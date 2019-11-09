اليابان تتعامل بحذر مع تحالف تأمين الملاحة في هرمز

تخطط الحكومة اليابانية للتنسيق بحذر مع دول أخرى مثل عمان بشأن سبل التعاون مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.



وتريد طوكيو مراعاة روابطها مع إيران في هذا الصدد.



يذكر أن القوات الأمريكية أعلنت افتتاح مركز قيادة التحالف في البحرين يوم الخميس.



وترمي واشنطن لتعزيز المراقبة في مضيق هرمز وخليج عمان وممرات مائية مهمة أخرى في الشرق الأوسط.



وتدرس اليابان إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى المنطقة بدون الانضمام إلى التحالف.



وإذا ما فعلت ذلك فإنها تخطط للتعاون بطرق أخرى مثل تشارك المعلومات الاستخبارية.



ويذكر أن مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي وطائرتي دوريات تتمركز حاليا في جيبوتي شرقي أفريقيا للقيام بأنشطة مكافحة القرصنة قبالة الصومال.



وتدرس وزارة الدفاع اليابانية استخدام إحدى طائرتي الدوريات لجمع المعلومات الاستخبارية في الشرق الأوسط وإرسال مدمرة أخرى للقيام بالمهمة الجديدة.